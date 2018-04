NBA : Boston remporte le duel au sommet à l'Est

Boston, toujours privé de son meneur Kyrie Irving, a remporté samedi le match au sommet de la conférence Est contre le leader Toronto 110 à 99.

Un nouveau duel mercredi. Les Celtics ont couru après le score pendant trois périodes et demie, mais ont fini fort et assommé les Raptors en fin de match. Ils ont signé leur sixième victoire consécutive et ne sont plus qu'à deux victoires de Toronto (53 v-33 d contre 55 v-21 d). Avec six matches pour chacun des deux équipes dont un nouveau duel mercredi à Toronto, Boston peut encore finir à la première place de la conférence Est, si importante durant les play-offs, puisqu'elle donne l'avantage notamment de débuter chaque série par deux matches à domicile.

Marcus Morris, de retour d'une blessure sans gravité à une cheville, a marqué 25 points et capté neuf rebonds, avant d'être exclu en fin de match après une altercation avec C.J. Miles et Serge Ibaka. Le "rookie" Jayson Tatum a ajouté 24 points, six rebonds et quatre passes décisives. L'ailier fort de Toronto DeMar DeRozan a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points.