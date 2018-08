Les champions du monde célébrés pour la reprise de la Ligue 1

Les huit champions du monde évoluant en Ligue 1 seront honorés essentiellement lors de la première journée, à partir de ce vendredi, avec la présentation de la Coupe du monde avant leurs matches de championnat, a annoncé mardi la Ligue (LFP).

Avant Marseille-Toulouse vendredi. "Le célèbre trophée récompensant le lauréat du Mondial sera ainsi présenté pour la première fois dans les stades des clubs de Ligue 1 où évoluent les joueurs titrés le 15 juillet dernier en Russie", avance la LFP dans un communiqué. Le trophée sera d'abord présent à Marseille, où jouent Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin, lors du match opposant l'OM à Toulouse, vendredi soir (20h45) pour le coup d'envoi de la saison 2018/19 de L1.

"Symbole fort". Dimanche, la Coupe du monde sera à Lyon, où évolue Nabil Fekir (OL-Amiens à 15 heures), puis gagnera la capitale pour honorer Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé (PSG-Caen à 21 heures en clôture). Le Monégasque Djibril Sidibé sera quant à lui célébré un peu plus tard, lors du choc Monaco-Marseille prévu le 2 septembre (4e journée). "La LFP et les clubs remercient la FFF et son président Noël Le Graët de permettre la tenue de cet événement inédit, symbole fort du travail commun réalisé par tout le football français", conclut la Ligue dans son communiqué.