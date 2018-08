Kevin Mayer : "J'étais prétendant au titre et je suis devenu rien du tout"

INTERVIEW

Il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne. Grand favori du décathlon aux Championnats d'Europe de Berlin, Kevin Mayer, actuel champion du monde de la discipline, a jeté l'éponge mardi dès la deuxième épreuve et ce, malgré un départ sur les chapeaux de roue. Après avoir réalisé le meilleur temps sur le 100m, le Français a en effet mordu ses trois essais au saut en longueur, récoltant un zéro pointé rédhibitoire sur cette épreuve. "C'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel vraiment négatif, on passe du tout au rien. J'étais prétendant au titre européen et je suis devenu rien du tout. Tout ce que je m'étais mis en tête ces derniers mois est tombé en un instant", a expliqué l'athlète au micro d'Europe 1.

"Je n'ai pas de regrets". "Tout partait comme prévu, ça prouvait que mon état de forme était au-dessus des années précédentes", rapporte le décathlonien, qui avec un chrono de 10"64 sur le 100m a également réalisé sa meilleure performance sur cette épreuve. Pour le saut en longueur, Kevin Mayer n'a pas voulu ménager ses efforts alors que réduire la cadence lui aurait éventuellement permis d'éviter la faute. "J'ai juste essayé de sauter le plus loin sans me brider, peut-être que la prise de risques était un peu plus grande", tente-t-il de justifier. "Honnêtement, je n'ai pas de regrets, j'ai tout donné pendant ces deux épreuves, j'ai essayé de faire le meilleur de moi-même."

La motivation brisée. Après cet échec, Kevin Mayer a choisi d'abandonner le concours d'une discipline réputée éreintante, ses chances de monter sur le podium, même pour décrocher le bronze, étant désormais réduites à peau de chagrin. "Beaucoup m'ont dit que j'avais été un peu lâche de ne pas continuer mais, honnêtement, avec un ascenseur aussi brutal que ça, je ne pense pas que j'aurais pu continuer", confie-t-il. "Si j'avais continué, j'aurais été bien loin de tous mes records et j'aurais fait pitié", conclut le champion. Pour les autres concurrents, le décathlon s'achèvera mercredi soir, à l'issue du 1.500m.