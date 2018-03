Jeux paralympiques : deux nouvelles médailles d'or pour les Bleus

Les Jeux Paralympiques ont été un véritable succès pour la délégation tricolore. Dimanche matin, deux nouvelles médailles d'or sont venues garnir le bouquet bleu. En ski de fond tout d'abord, grâce au relais 4 x 2,5 km open messieurs, composé de Benjamin Daviet, Anthony Chalencon et Thomas Clarion. Puis quelques minutes plus tard, Marie Bochet, 24 ans, a conclu ces Jeux de la plus belle des manières, en remportant le slalom debout.

Préparez le podium, j'arriiiiiiive !



Championne Paralympique de Slalom !



Quelle émotion...c'est peut-être la plus belle, car c'est celle qui me manquait depuis Sochi ! pic.twitter.com/InBYcG2WRe — Marie Bochet (@MarieBochet) 18 mars 2018

Plus de 4 secondes d'avance sur sa rivale. Marie Bochet a survolé la course entre les piquets serrés, en signant le meilleur temps des deux manches, pour s'imposer en 1 min 55 sec 46/100e, avec une avance phénoménale sur la deuxième, la Canadienne Mollie Jepsen, reléguée à plus de 4 secondes (1:59.59). Elles sont les deux seules à être passées sous les deux minutes, la médaillée de bronze, l'Allemande Andrea Rothfus, terminant avec un temps de 2 min 00 sec 08/100e.

Sa quatrième médaille d'or. La Savoyarde, née avec une malformation du bras gauche, met donc autour de son cou sa quatrième breloque (descente, super-G, slalom géant, slalom) de ces Jeux paralympiques de PyeongChang (sur cinq courses disputées), et la huitième de sa carrière.

Avec 20 médailles, dont 7 en or, le bilan de Sotchi (12 médailles) est pulvérisé. La France termine au quatrième rang de ces Jeux.