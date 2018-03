Hand-Ligue des champions : Montpellier en quarts après un exploit face à Barcelone

C'est un petit exploit qu'ont réalisé les Montpelliérains samedi, en éliminant le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions de handball.

Menés de six buts à quinze minutes du terme. Montpellier ne s'est incliné que de deux buts (30-28) au match retour, en Catalogne, après avoir remporté le match aller de trois buts (28-25). Un exploit, car le FC Barcelone est l'une des meilleures équipes du monde. Mais aussi et surtout parce qu'à quinze minutes de la fin du match, les hommes de Patrice Canayer accusaient un retard de six buts, restant sept minutes sans marquer. Au prochain tour, ils affronteront les Allemands de Flensbourg pour une place au Final Four.