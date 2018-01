Foot/Coupe de France : Lyon se qualifie pour les 16e de finale en battant Nancy 3-2

C'est une victoire in extremis. Lyon, actuel 2e de L1, est passé près de la correctionnelle en étant mené 2-1 par Nancy (L2) à 10 minutes de la fin du match, avant de s'imposer (3-2) au bout du temps additionnel et ainsi de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Si la première occasion était lorraine avec une frappe de Nordin déviée en corner à l'issue d'un contre rondement mené, les Rhodaniens développaient en 1ère période un jeu léché avec des passes millimétrées.

Fekir ouvre logiquement le score. Après un premier tir dans les nuages (11e), Fekir ouvrait logiquement la marque avant la demi-heure de jeu : Depay se baladait dans la surface et trouvait l'international tricolore qui se jouait de Yahia et passait tranquillement son ballon sous le bras du portier lorrain Chernik (25e) Gouiri et Cornet avaient bien des occasions avant la pause mais le score ne bougeait pas. Les Nancéiens ne voyaient pas le ballon et semblaient à court de solution. La main-mise rhodanienne était encore plus flagrante à la reprise. Depay, Aouar, Fekir et Gouiri multipliaient les actions de classe, sans toutefois les concrétiser.

Égalisation à la 87e. Grâce à Nordin, l'ASNL finissait donc par en profiter. L'attaquant lorrain s'enfonçait dans la surface, Aouar le taclait et Robic transformait le penalty (70e). Nancy allait même doubler la mise et prendre l'avantage. Sur un centre de Robic, la première reprise de Nordin, pied droit, trouvait la transversale mais la deuxième, pied gauche, finissait au fond (75e). Passées quelques minutes de flou, les Rhodaniens se reprenaient vite. Sur un corner de Depay, Marcelo égalisait (87e). Au bout des quatre minutes de temps additionnel, Cornet transformait son coup-franc direct pour offrir la qualification aux Lyonnais (90e+4).