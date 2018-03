Football : les Bleus sans Pogba contre la Colombie

Paul Pogba débute sur le banc pour le match amical de l'équipe de France contre la Colombie, vendredi au Stade de France, où N'Golo Kanté et Blaise Matuidi officient au milieu de terrain. Pogba, 25 ans et 49 sélections, traverse une passe difficile dans son club de Manchester United et ses performances chez les Bleus vont être scrutées de près, alors qu'il a manqué les deux précédents rassemblements en raison de blessures.

Giroud-Griezmann en attaque. Contre la Colombie, Didier Deschamps a mis en place le 4-4-2 testé la veille à l'entraînement, avec la charnière centrale Varane-Umtiti et les latéraux Djibril Sidibé et Lucas Digne derrière, la paire Kanté-Matuidi au milieu entourée des ailiers Thomas Lemar à gauche et Kylian Mbappé à droite, et la doublette d'attaque Giroud-Griezmann.

Après la Colombie, les Bleus affronteront la Russie, mardi à Saint-Pétersbourg, leur dernière rencontre avant l'annonce le 15 mai de la liste des 23 joueurs convoqués pour la Coupe du monde (14 juin-15 juillet).