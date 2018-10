Équipe de France : Deschamps est "surpris" par les critiques de Koscielny

"J'ai été surpris, comme l'ensemble du staff", a expliqué lundi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, interrogé sur les critiques du défenseur Laurent Koscielny, qui a manqué le Mondial en raison d'une grave blessure et ne s'est pas senti suffisamment soutenu.

"Je fais la part des choses. (...) On parle d'un joueur meurtri par rapport à sa vie professionnelle. La Coupe du monde était un objectif de fin de carrière pour lui, il n'a pas pu être là. C'est une déception très lourde. Ça laisse pas mal de circonstances atténuantes", a estimé le sélectionneur français à la veille d'un match contre l'Allemagne.

"Ça ne changera pas ce que je pense de Lolo comme joueur et comme homme". "Pour ma part, je l'ai appelé après sa blessure. On a même discuté avec lui du choix de son chirurgien. Je l'ai invité à venir pendant la préparation s'il le souhaitait (...). J'ai fait en sorte qu'il puisse venir à la finale dans l'avion présidentiel", a énuméré DD. "J'ai repris de ses nouvelles en septembre pour son anniversaire. J'ai échangé brièvement avec lui hier au téléphone. Certes, c'est vrai que je n'ai pas donné de nouvelles depuis les 15 derniers jours ou un petit mois", a dit le sélectionneur.

"Ça ne changera pas ce que je pense de Lolo comme joueur et comme homme. C'est quelqu'un qui a de belles valeurs, mais quand l'émotion est aussi forte et aussi profonde, c'est difficile de faire la part des choses", a-t-il conclu.

"On a pensé fort à lui pendant la compétition", assure Lloris. Dimanche soir sur Canal+, Laurent Koscielny, privé de Coupe du monde à cause d'une rupture du tendon d'Achille, a expliqué avoir été déçu par le manque de soutien de "beaucoup de personnes", dont Deschamps. Le défenseur d'Arsenal (33 ans, 51 sélections) a raconté aussi avoir eu un sentiment étrange à l'égard des Bleus pendant le Mondial : "Je voulais qu'ils se qualifient, et en même temps, je voulais qu'ils perdent. C'est un côté égoïste. C'est comme ça, c'est la vie...", avant de se dire "super content pour l'équipe" de France, avec le recul.

"Ça fait de la peine de le voir dans cette situation, il a souffert. Ce qui est sûr c'est qu'on a pensé fort à lui durant la compétition", a réagi de son côté le capitaine des Bleus Hugo Lloris lundi.

Dimanche, Koscielny, blessé depuis début mai, a par ailleurs confirmé la fin de sa carrière internationale.