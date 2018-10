EN DIRECT - Suivez le match amical entre la France et l'Islande

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Depuis la création de la Ligue des nations, les matches amicaux sont devenus une denrée rare pour l'équipe de France. Didier Deschamps l'a bien compris et compte bien en profiter. Face à l'Islande, jeudi soir à Guingamp, le sélectionneur des Bleus a en effet prévu de faire tourner son effectif, à cinq jours d'un rendez-vous important face à l'Allemagne, en Ligue des nations justement. Mais ne comptez pas sur "DD" pour prendre les Islandais, 36èmes au classement Fifa, à la légère. L'objectif est clair : "ne pas s'endormir", "s'habituer à gagner et continuer à gagner".

FRANCE - ISLANDE Coup d'envoi à 21 heures, à Guingamp

Le point sur les compos :les Bleus avec Thauvin, Digne et Dembélé. C'est le grand jour pour Florian Thauvin. L'ailier droit de l'OM, 25 ans et cinq sélections, n'avait eu le droit qu'à quelques minutes en fin de matches jusque-là ; il est bien titulaire face à l'Islande, tout comme son pendant sur le côté gauche, Ousmane Dembélé. Dans une forme étincelante, Kylian Mbappé a quant à lui été préservé en raison d'une petite gêne à une cuisse. C'est donc Olivier Giroud qui démarre la rencontre au poste d'avant-centre. Comme attendu, le revenant Lucas Digne est lui bien titulaire au poste de latéral gauche. Pour rappel, six changements sont autorisés de chaque côté. L'occasion, peut-être, de voir les premiers pas du jeune Lyonnais Tanguy Ndombélé chez les A.

Les compositions d'équipes : France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Nzonzi, Pogba - Thauvin, Griezmann, Dembélé - Giroud Sélectionneur : Didier Deschamps Islande : Runarsson - Eyjolfsson, Arnason, R. Sigurdsson, Saevarsson - Gudmundsson, Sigurjonsson, Bjarnason, Traustason - G. Sigurdsson (cap.), Finnbogason Sélectionneur : Erik Hamren

Le point sur l'avant-match : France-Islande, comme le temps passe. À l'Euro 2016, les "Vikings" avaient réalisé le plus grand exploit de leur histoire en faisant tomber l'Angleterre en huitièmes (2-1), avant de craquer en quarts... face aux Bleus (5-2). Depuis, alors que les Bleus sont devenus champions du monde, les Islandais, eux, ont davantage peiné à évoluer ces derniers mois. Ils n'ont d'ailleurs pas gagné le moindre match depuis janvier, avec sept défaites et deux nuls au compteur. Dont l'un, quand même, face à l'Argentine en Coupe du monde (1-1).

Le point sur l'ambiance : Guingamp à la fête. Ce premier match amical depuis le Mondial est aussi le premier à se dérouler en région. Et c'est donc Guingamp, ville de 7.000 habitants et fief du président de la FFF Noël Le Graët, qui a été choisi, pour le plus grand bonheur des supporters bretons. Il n'y avait qu'à les voir à l'entraînement mercredi, chanter et danser dans un stade de Roudourou plein à craquer. Ce jeudi, ils seront encore 18.000 pour encourager les Bleus.