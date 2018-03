Coupes de France : le Stade rennais a retrouvé ses deux trophées

C'est la fin du mystère. Après de multiples recherches et un appel lancé en janvier, le Stade rennais a finalement retrouvé ses deux Coupes France de 1965 et 1971, les seuls trophées remportés par le club, dont il avait perdu la trace. La première Coupe, celle de 1965, "avait été prêtée à la Ligue de Bretagne de football afin que le titre soit fêté un peu partout en Bretagne", explique vendredi le club rouge et noir dans un communiqué. Le Stade rennais précise que "personne ne l'avait réclamée à l'époque, et c'est à la suite du récent appel à restitution et des recherches sur le centenaire de la Ligue que le trophée tant désiré a été identifié".

Prochainement exposés. Le seconde était soigneusement préservée par le club breton dans ses archives. "A la suite de multiples déménagements, et au fil des années, le trophée a été si bien préservé que son emplacement exact restait inconnu de tous les collaborateurs actuels", confie le club breton. La Coupe de France de 1971 a finalement été retrouvée dans l'une des salles du Roazhon Park. Ses heureuses découvertes font suite à l'appel lancé par le président délégué Olivier Létang, le 21 janvier, lors de l'assemblée générale des anciens joueurs du club, le Stade Rennais History Club. Les deux trophées seront prochainement exposés.