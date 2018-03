Basket-NBA : LaMarcus Aldridge tient sa place et rassure San Antonio

San Antonio a bondi à la 4ème place de la conférence Ouest de NBA après sa victoire jeudi face à Oklahoma City (103-99) grâce à LaMarcus Aldridge, longtemps incertain et finalement très efficace.

"LMA" rassure les supporters. La dernière fois que les supporteurs des Spurs ont vu Aldridge, ils avaient des raisons d'être inquiets. Mardi à Washington, l'intérieur, touché au genou gauche, avait quitté prématurément ses coéquipiers et les Spurs s'étaient effondrés 116 à 106. Deux jours plus tard, "LMA", meilleur marqueur de la franchise texane en l'absence de Kawhi Leonard, a non seulement tenu sa place, mais il a aussi martyrisé la défense d'OKC. Il a fini la rencontre avec 25 points, dont 21 avant la pause, et 11 rebonds.

Un dunk décisif. Paul George a fait mieux avec ses 26 points et Russell Westbrook a ajouté 19 points pour le Thunder, mais San Antonio, en particulier Aldridge avec un dunk capital à 52 secondes de la sirène, a mieux géré la fin de match.

Qualifié pour les play-offs ? Grâce à cette 44ème victoire de la saison, en 76 matches, San Antonio est passé de la 6e à la 4e place alors que les joueurs de Gregg Popovich avaient reculé jusqu'à la 8ème place, compromettant leur qualification pour les play-offs. Le 9ème et premier non-qualifié, les Clippers, n'est pas loin, à seulement deux victoires et demie (41 v-34 d).