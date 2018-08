Athlétisme : Nicholas Bett, champion du monde 2015 du 400 m haies, est mort

Il avait été sacré champion du monde du 400 mètres haies en 2015 à Pékin. L'athlète kényan Nicholas Bett est mort mercredi à seulement 28 ans, a déclaré sur Twitter la Fédération d'athlétisme locale.

We regrets to learn of the sudden demise of one of our top athletes, the 2015 400m Hurdles World Champion #NicholasKiplagatBett who represented Kenya in the just concluded Africa Championships. Our condolences to his family and the entire athletics fratanity @moscakenya@iaaforgpic.twitter.com/abT1mF9YIn