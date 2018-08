Vacances : circulation très difficile ce week-end

La circulation samedi, classée rouge et noir pour les départs, est annoncée orange dans le sens des retours. Bison Futé recommande notamment d'éviter l’Île-de-France (départs avant 06h et retours avant 14h préconisés), les grands axes comme l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône, l'A9 rejoignant l'Espagne, l'A61 entre Toulouse et la Méditerranée et l'A10 autour de Bordeaux.