Une crue d'un niveau sans précédent depuis 1891 dans la vallée de l'Aude

La crue qui touche lundi matin la vallée de l'Aude est d'un niveau sans précédent depuis 1891, annonce le site Vigicrues.

Une crue "exceptionnelle". "À l'époque, on n'était pas loin de 7 mètres et on s'approche de ces niveaux", précise Vigicrues. "La montée de l'eau a été très rapide en première moitié de nuit, et là on est arrivé à une montée beaucoup plus lente. On est quasiment à l'étal, qui est la phase où la crue est à son maximum", ajoute le responsable du service, tout en restant "très prudent".

"Ce sont des quantités de pluie assez exceptionnelles puisque Météo-France est en vigilance rouge, et donc par la suite il faut bien évacuer cette eau par le biais des rivières, actuellement les sols sont saturés et on a beaucoup de ruissellement et d'eau qui coule en surface", explique Vigicrues.

Un épisode cévenol intense. "C'est ce qu'on appelle un épisode cévenol, ou épisode méditerranéen intense", rappelle le responsable, avec "la concomitance d'une mer chaude en fin d'été, de remontées d'air chaud et assez humide du sud qui traverse la méditerranée et vient buter sur les reliefs du Massif central et de la Montagne noire". "C'est une situation d'air instable, qui est provoquée par l'arrivée d'un air chaud et humide sur les reliefs et une circulation un petit peu plus froide en altitude", ajoute-t-il.

Rester "très prudent". La pluie continue de tomber, mais après avoir monté "très vite dans la première partie de la nuit, le niveau de l'Aude ne monte plus beaucoup et on semble arriver à l'étal", ajoute le responsable, tout en restant "très prudent". Selon le dernier bilan de la préfecture, six personnes sont mortes en raison des intempéries qui ont frappé l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi.