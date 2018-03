Une courte majorité de Français trouve la grève des fonctionnaires "justifiée"

Quel sera l'impact de la grève des fonctionnaires, qui devrait s'accompagner jeudi de manifestations dans de nombreuses villes de France ? L'issue du mouvement social n'est pas encore connue, mais les Français seraient 51% à trouver ce mouvement justifié, d'après un sondage réalisé par OpinionWay et Comdata Group pour Les Échos*.

Les cadres opposés à cette grève. C'est parmi les fonctionnaires que l'on trouve le plus de soutiens (76%), contre 59% pour les chômeurs, 56% dans les catégories populaires. Les soutiens sont en revanche minoritaires chez les salariés du privé (46%) et surtout chez les cadres et professions intellectuelles supérieures (39%).

*Sondage réalisé par Internet du 14 au 16 mars 2018, auprès d'un échantillon de 1.013 personnes, selon la méthode des quotas.