Transavia France : grève d'hôtesses et de stewards du 1er au 5 janvier

La compagnie low-cost Transavia France prévoit d'assurer "l'ensemble de son programme de vols" du 1er au 5 janvier inclus, malgré une grève initiée par un syndicat d'hôtesses et stewards (PNC) non représentatif, a indiqué vendredi la direction. "Des perturbations de dernière minute ne sont néanmoins pas à exclure", prévient-elle dans un communiqué.

Les clients seront informés. L'évolution du trafic sera communiquée sur le site Internet de la compagnie et les clients éventuellement touchés par la grève seront tenus informés par textos et emails la veille de leur vol. Le préavis de grève, déposé par un syndicat PNC non représentatif et un collectif d'hôtesses et de stewards, court du 1er janvier 00h01 au 5 janvier 23h59, soit la seconde semaine des vacances scolaires. Les revendications des grévistes portent sur des points déjà abordés lors de précédentes négociations, d'après la direction qui n'a pas précisé lesquelles.