TousGendarmes : les gendarmes honorés partout en France après les attaques de l'Aude

Fleurs, petits mots, dessin, messages de solidarité : partout en France, les gendarmerie ont vu affluer personnalités et anonymes venus rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, mort sous les balles du tueur djihadiste de l'Aude après s'être substitué à une otage. "C'était important de venir ici pour saluer son courage, et bien évidemment son sacrifice", ont confié Cathy et Marie, qui ont déposé une rose blanche devant le groupement de gendarmerie de l'Aude, où s'était rendu dimanche le général Richard Lizurey, le patron des gendarmes.

Les enfants comme les motards. Devant les grilles, bouquets de roses, tulipes, jonquilles ou lys se sont accumulés. Il y a aussi des dessins d'enfants et des mots. Comme celui de Prescilia : "Ça fait tellement chaud au cœur ce qu'il a fait pour l'otage", a-t-elle écrit notamment. Une quinzaine de motards de la Fédération des motards en colère de l'Aude sont également venus, observant un moment de silence. "On n'est pas là pour parler des lois aujourd'hui mais pour rendre hommage au gendarme et aux autres victimes lâchement assassinées", a confié Jean-Louis Ferrand, président de l'association. Partout en France, les hommages se sont multipliés ce week-end. "Nous recevons un peu partout dans toutes les casernes du département des témoignages de sympathie", a souligné un officier des Côtes d'Armor.



À la gendarmerie de Carcassonne, les hommages affluaient ce week-end. ©AFP

Un hommage à venir dans le Morbihan. "Tout le monde ici est abattu, effondré. Un hommage sera rendu, nous fixerons les modalités la semaine prochaine", a indiqué Jean-Pierre Rivoal, maire de Trédion dans le Morbihan, une commune de 1.200 habitants où vit la mère d'Arnaud Beltrame. Selon un conseiller municipal, Jean-Pierre Raboteau, un ancien militaire, Arnaud Beltrame "avait une haute idée de son devoir, c'était quelqu'un de très droit, il était vraiment pris par ce métier". "On avait discuté du fait qu'on pouvait être amené à sacrifier notre vie. Je lui avais dit 'On a un chèque en blanc sur la vie', il me disait que oui". Dans le Morbihan, "beaucoup de gens sont venus déposer des fleurs sur le fronton des différentes casernes, notamment à Vannes et Lorient. Des particuliers ont abordé spontanément des gendarmes en patrouille pour leur témoigner leur sympathie", a déclaré le Colonel Frédéric Massip, commandant du groupement de gendarmerie de ce département.

Des croissants et des dons. Ailleurs, des gens sont venus porter des fleurs, des petits mots ou ont téléphoné. C'est le cas notamment à Albi dans le Tarn, Rosières-près-Troyes dans l'Aube, Hallennes-lez-Haubourdin dans le Nord, Creil dans l'Oise, Melun en Seine-et-Marne, Roissy, Vigny dans le Val-d'Oise ou encore Plougastel-Daoulas dans le Finistère. Samedi matin, dans les Yvelines, des personnes ont même apporté des croissants dans une brigade. D'autres "cherchaient à faire des dons à la gendarmerie", selon le porte-parole de la gendarmerie du département.

#Hommage#Aube Pour témoigner de son soutien, une dame vient de déposer des fleurs à la caserne Oger à Rosières-près-Troyes. Un geste anonyme, discret mais d'une immense compassion.

Sur le carton est écrit " Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Reposez en paix".#TousGendarmespic.twitter.com/9PLiBau48E — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 24 mars 2018

#TousGendarmes. Par le biais du hashtag #TousGendarmes, sur Twitter, anonymes et personnalités ont exprimé leur reconnaissance envers Arnaud Beltrame, et leur compassion pour la gendarmerie nationale :

#TousGendarmes l'acte du Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame m'a réconcilié avec la @Gendarmerie. Plus jamais, je ne leur manquerai de #respect... Donner sa vie pour des inconnus... C'est un acte que Dieu saura récompensé car il connaît ce que requiert un tel #sacrifice. — Seb 曾心美 (@sebtsm) 24 mars 2018

#tousgendarmes une pensée pour le lieutenant colonel Beltrame, ce gradé qui n a pas hésité 1 instant a se sacrifier pour autrui. La déontologie du gendarme et plus précisément le passage sur l abnégation et le sacrifice de soi prend tout son sens. ‍♀️ ‍♀️ ‍♂️ ‍♂️ — ❤Manel ❤ (@ManelCardena) 24 mars 2018