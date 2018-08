Toulouse : le chien d'un homme handicapé moteur refusé à l'entrée d'un supermarché

Vendredi, Kevin, 27 ans, handicapé moteur, s'est vu privé de son chien d'assistance à l'entrée d'un supermarché Carrefour. Motif : pas de chiens dans un magasin alimentaire. La scène, qui a été filmée, a suscité la polémique au point de faire réagir l'enseigne.

L'action était préparée, indique Le Parisien. Car quelques jours plus tôt, le jeune homme s'était déjà vu refuser l'entrée du magasin à cause de son chien. Cette fois, la présidente de l'association Handi-Social, a accompagné Kevin. "Malgré l'incident de la semaine dernière, vous n'avez donc pas pris le temps de vous renseigner", objecte-t-elle au responsable du magasin qui fait valoir "le bon sens" et "l'hygiène" à l'application de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances.

Encore un refus d'entrée dans Carrefour express Rangueil avec Jumbé, le chien d'assistance de Kevin. #Carrefour va-t-il respecter la loi ? Petit rappel sur la réglementation : https://t.co/PgyfDxiNdSpic.twitter.com/67A4IVYw89 — Odile MAURIN (@odile31) 4 août 2018

Loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Cette loi stipule que "les chiens d’assistance aux personnes handicapées peuvent pénétrer dans tous les lieux ouverts au public. [...] Les magasins qui, par mesure d’hygiène, sont interdits aux animaux sont également dans l’obligation d’autoriser l’accès des chiens d’assistance accompagnant leurs clients titulaires d’une carte d’invalidité".

Carrefour veut "resensibiliser" ses équipes. Carrefour a réagi lundi, indiquant qu'"un rappel à la réglementation" allait être lancé aux "équipes magasins, afin de les resensibiliser".

Cela s’inscrit dans la continuité des engagements de Carrefour France, qui emploie plus de 6.500 collaborateurs en situation de handicap.

Par ailleurs, un rappel de la réglementation va être lancé auprès de nos équipes magasins, afin de les resensibiliser. Bonne journée 3/3 — Carrefour France (@CarrefourFrance) 6 août 2018

Le Parisien rappelle qu'en juin Kevin avait attaqué la SNCF, jugeant "indignes" les conditions de voyage en train des personnes en fauteuil roulant. Le délibéré est attendu pour le 16 août.