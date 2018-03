Sécurité renforcée pour les fêtes de Pâques

Un total de 41.000 policiers et 29.000 gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire pour les fêtes de Pâques, a indiqué vendredi le ministère de l'Intérieur, une semaine après les attaques djihadistes à Trèbes et Carcassonne. "Dans un contexte où la menace terroriste conserve toute son intensité, les forces de l'ordre seront pleinement mobilisées pour assurer la sécurité des célébrations pascales, moment très important, tant pour la communauté chrétienne que pour la communauté juive", explique le ministère dans un communiqué.

Les lieux de culte sécurisés. Des "dispositifs visibles et dissuasifs" notamment près des lieux de culte (églises et synagogues) seront mis en place afin de "permettre le déroulement de ces célébrations dans des conditions de sécurité optimales", indique-t-il. "Outre cette présence visible sur le terrain (…), les forces de l'ordre ont mobilisé leurs moyens en matière d'intervention, de renseignement territorial et d'investigation", précise le communiqué. À titre d'exemple, les préfets pourront établir des périmètres de protection pour sécuriser les lieux d'affluence. Ce dispositif sera maintenu jusqu'au 7 avril.