Rythmes scolaires : Bordeaux choisit le retour à la semaine de quatre jours

Bordeaux a opté pour un retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée de septembre 2018, une mesure qui concernerait près de 17.000 enfants dans les 103 écoles publiques que compte la ville, annonce lundi un communiqué de la Mairie. Après une "large consultation des familles", sur "les 6.000 réponses" collectées au terme de l'enquête, "60% étaient favorables au retour à la semaine de 4 jours", les conseils d'école s'étant, quant à eux, "déclarés à 80% pour", précise la mairie.

Une dérogation demandée au ministère de l'Éducation nationale. "Au vu de ces résultats la Ville de Bordeaux va donc demander au ministère de l'Éducation nationale une dérogation (en vertu d'un décret du 27 juin 2017 sur l'organisation de la semaine scolaire, ndlr) afin de revenir à la semaine de 4 jours", selon le communiqué. Si cela est accepté, la nouvelle disposition serait effective à la rentrée scolaire 2018/2019 et assortie de mesures d'accompagnement. Parmi ces mesures, sont envisagées la réouverture des centres de loisirs le mercredi matin, l'accompagnement des associations pour le redéploiement de leurs personnels, l'intégration à la convention éducative de nouvelles activités artistiques et culinaires ou encore un travail avec l'Education nationale pour développer l'aide aux devoirs.

Un rythme scolaire qui devrait être majoritaire à la rentrée 2018. La semaine de quatre jours devrait être majoritaire à la rentrée 2018 dans les écoles publiques, sous la pression notamment des parents et des enseignants, selon une enquête de l'Association des maires de France (AMF) sur les rythmes scolaires publiée le 22 novembre 2017. Outre les 43% des collectivités dont les écoles sont à quatre jours à la rentrée 2017, l'enquête montre que "40% des communes et 45% des intercommunalités ont d'ores et déjà envisagé les quatre jours à la rentrée 2018", selon l'AMF. Le retour aux quatre jours dès la rentrée 2017 répond aux demandes des parents (83%), conseils d'école (81%) et enseignants (71%), selon cette enquête.