Repas du réveillon : nos conseils pour éviter l'intoxication alimentaire

Plus que quelques heures avant le repas de réveillon et le basculement en 2018. Vous avez préparé le menu avec soin, fait les courses et peut-être même déjà commencé à cuisiner ce repas de fête. Mais attention : chaque année, on recense 500.000 intoxications alimentaires en France, dont beaucoup durant la période des fêtes. Alors comment éviter de passer les premières heures de 2018 au lit, ou pire aux urgences ? Le docteur Gérald Kierzek prodigue quelques bons conseils de dernière minute.

Pas plus de deux heures sur la table. "Sur la période des fêtes, quasiment la moitié des intoxications alimentaires sont dues à des problèmes de stockage des denrées alimentaires, notamment à une mauvaise température", alerte le chroniqueur santé d'Europe 1. En cuisine, tout est question de précision : "Tous ces produits, en particulier poisson, crevettes, crustacés, il faut les sortir au dernier moment, éviter que ça traîne sur les tables à température ambiante. L'idée est que tout ça reste moins de deux heures hors du frigo car pendant ce temps-là, les bactéries ont le temps de se développer".

Les restes peuvent se garder. Si le repas du réveillon venait à durer, il ne faut donc pas prendre de risque. "Si les plats sont restés longtemps dehors, il ne faut pas les resservir le lendemain", assure le Dr. Kierzek. "Si vous avez minimisé le temps dehors, vous pouvez encore consommer ces produits : le lendemain pour les crustacés au plus tard, le saumon fumé ça peut se garder deux ou trois jours encore." Le plus important si vous avez des restes, c'est de les conserver correctement. "Pour les viandes et poissons, privilégiez le haut du frigo, beaucoup plus froid que la porte qui est à 6-8 degrés" et donc plus adaptée aux huîtres par exemple. Avec ces bons conseils, vous devriez passer un bon réveillon !