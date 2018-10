Réchauffement climatique : des politiques, responsables religieux et syndicaux appellent à agir vite dans une tribune

"Il est plus que temps d'agir" : une trentaine de personnalités du monde politique, religieux, économique ou encore syndical pressent les États, dont la France, d'agir sans attendre face à l'urgence climatique, dans une tribune publiée vendredi par le quotidien La Croix.

"Nous entendons l'appel des scientifiques". Après la parution lundi du rapport du Giec qui appelle à des transformations "rapides" et "sans précédent" pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5°C, "nous, associations de consommateurs, élus locaux et représentants de collectivités, entreprises, mouvements religieux, syndicats, entendons l'appel des scientifiques et rappelons qu'il est plus que temps d'agir !", assure le texte.

Des signataires très divers. Il est signé par la maire de Paris Anne Hidalgo, le maire de Bordeaux Alain Juppé, le secrétaire national de la CFDT Philippe Portier, le président d'UFC-Que Choisir Alain Bazot, le président de la Fédération protestante de France François Clavairoly, la présidente de l'Union bouddhiste de France Minh Tri Vo, le vice-président du Conseil français du culte musulman Anouar Kbibech, Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims ou encore Olivier Perot, président de la fédération France Energie Eolienne et Guillaume Riou, président de la Fédération nationale d'agriculture biologique.

"Les États doivent montrer la voie". "Nous sommes convaincus qu'un autre modèle de développement est possible, viable économiquement, et dont les transformations ne se feront pas au détriment des plus fragiles. Mais pour limiter le réchauffement global à 1,5 °C, les États doivent montrer la voie", demandent les signataires de l'appel.

Des mesures nécessaires pour limiter le réchauffement climatique. "Nous appelons les gouvernements nationaux, y compris en France, à engager sans plus attendre les transformations nécessaires pour remettre la planète et ses habitants sur une trajectoire de limitation des températures moyennes à 1,5°C", "seule façon d'honorer réellement les promesses de l'accord de Paris sur le climat adopté à la COP21". Pour eux, "la bataille contre les changements climatiques n'est pas encore perdue" à condition de "mettre en oeuvre dès à présent les solutions à la hauteur du défi".