Picardie : un TER en retard car son conducteur a manqué… le changement d’heure

Les passagers du TER entre Laon et Amiens, en Picardie, ont dû croire à une blague. Le train prévu lundi soir, aux alentours de 19 heures, a été retardé de plus de 50 minutes à cause… du changement d’heure. Le conducteur avait en effet oublié le passage à l’heure d’été, selon le compte Twitter du TER Picardie. "Pour plus de précision, c’est l’horloge du local qui est restée à l’heure d’hiver", a ajouté TER Picardie.

Le passage à l'heure d'été a été oublié par le conducteur. Veuillez nous en excuser. — TER PICARDIE (@picardie_ter) 26 mars 2018 Pour plus de précision, c'est l'horloge du local qui est restée à l'heure d'hiver. — TER PICARDIE (@picardie_ter) 26 mars 2018

Le train, dont le terminus était initialement prévu à 20h33, devrait finalement entrer en gare d’Amiens à 21h23, selon le site de la SNCF. 21h23 heure d'été.