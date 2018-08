Orne : suicide d'un détenu à la prison d'Argentan

Un détenu âgé de 22 ans s'est pendu dans sa cellule au centre de détention d'Argentan, dans l'Orne, dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris mardi auprès du syndicat FO-pénitentiaire.

Un climat très compliqué dans l'établissement. "Il n'était pas connu pour être suicidaire. On se sait pas s'il y a une corrélation avec le climat très compliqué entre les détenus", a déclaré à l'AFP Elodie Sylla, secrétaire FO-pénitentiaire. Le syndicat dénonce dans un communiqué "racket entre détenus, les pressions, les règlements de comptes en cellule dans le but de continuer les trafics à l'extérieur". "Les têtes de réseaux font pression sur les détenus les plus fragiles", explique la syndicaliste.

FO-pénitentiaire réclame "le retour aux fouilles dans les parloirs" par lesquels transiteraient la drogue et les téléphones. La direction de la prison n'était pas joignable.