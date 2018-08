Notre Top 3 des plages naturistes

CLUB DE L’ÉTÉ - LE TOP 3

Le nudisme a le vent en poupe. Le groupement de campings naturistes en France, France 4 Naturisme, a enregistré une hausse de fréquentation de 6% au mois de juillet. Un taux qui grimpe même à 17% dans certains campings nudistes en Corse. Pour Le Club de l'été, Loïc Ballet a sélectionné trois plages où allier soleil et nudité.

La plage de l'Espiguette, aux portes de la Camargue

C’est la plus longue plage naturelle d’Europe. Là-bas, le naturisme y est une institution depuis les années 1960. Pour comprendre : la pointe de l’Espiguette forme un immense banc de sable naturel, isolé. Cette plage est l’un des plus beaux systèmes dunaires du bassin méditerranéen, selon le conservatoire du littoral qui a en charge des lieux. Imaginez vous nu, face à cet espace naturel sensible à forte valeur écologique avec sa flore et sa faune particulières. Sachez que la plage est titulaire du pavillon bleu depuis plus de 20 ans. Et que les dunes peuvent atteindre jusqu’à 12 mètres de haut. Attention quand même : on marche beaucoup, car le parking est loin et espace naturel sensible oblige, on ne roule pas dans les dunes.

La discrète plage du Layet dans le Var

C'est un lieu naturiste qui a un petit goût...présidentiel. Juste après le restaurant mythique Chez Jo, longez la plage et vous arrivez au Layet, une plage naturiste où l’eau y est, claire, chaude et agréable. Et là face à vous une baie merveilleuse. Si vous voyez arriver un bateau de la grande bâtisse de l’autre coté de la baie, c’est peut-être notre ancien président Nicolas Sarkozy. Puisque cette plage est posté pile poil en face du Cap Nègre, où Carla et Nicolas Sarkozy ont leurs habitudes. Mais attention le parking est le long de la route de la corniche, donc les places sont rares.

La plage des Templiers, en plein cœur des Gorges de l'Ardèche

La plage des Templiers est située en plein cœur de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche et tout près du camping naturiste des Templiers, unique camping naturiste d’Ardèche. Cette plage est l’une des plus belles de France car elle est au cœur d’un des plus grands cirques naturels d’Europe ! Cette jolie plage de sable et de roches blanches est un petit coin de paradis. La fréquentation est plutôt familiale et conviviale. Par contre, il faudra être capable d’un bel effort pour rejoindre cette plage. L’accès se fait entre le parking situé en haut de la route des Gorges et la rivière, donc pensez à vous armer de bonnes chaussures.