Naissance d'un bébé Okapi au zoo de Beauval

Il a pointé le bout de son museau le 4 août dernier, vers minuit et demi. Il pèse 30 kilos et lui et sa maman Tafari se portent bien. Les okapi du zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, sont désormais au nombre de cinq. C'est la première fois, souligne France 3 Val-de-Loire, qu'un bébé de cette espèce est conçu et mis au monde au parc zoologique.

Bienvenue petit #okapi ! Il est né, samedi 4 août au ZooParc, à 00h30 et pèse 20 kg pic.twitter.com/ItKt7u4dHB — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) 6 août 2018

Un autre okapi, Mbuti, est également né dans le parc, en 2013, mais le petit dernier est le seul à avoir été conçu et avoir vu le jour à Beauval. L'animal originaire, qui appartient à la même famille que la girafe, a été introduit au parc en 2008.

Pas encore de prénom. Le prénom du nouveau né n'a pas encore été attribué, a précisé le zoo de Beauval. "Les soigneurs n'ont pas encore évoqué le sujet entre eux. Mais cela n'a rien d'anormal, le nom est attribué plusieurs semaines plus tard", a indiqué le parc à France 3.