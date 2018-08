Médecin remplaçant, elle sillonne la France rurale en camping-car

Depuis le mois de mai et jusqu'en novembre, une jeune doctoresse a choisi de parcourir la France en camping-car pour effectuer des remplacements en zone rurale. De la Bretagne jusqu'à la Somme, en passant par les Vosges et le Var, Hélène Verdon fait escale dans des petits villages, bien souvent laissés en marge des services de soins. Son initiative est d'autant plus appréciée par ces communes que celles-ci ont parfois encore plus de mal à trouver des remplaçants pendant l'été.

Première fois. À Gy, en Haute-Saône, où elle vient de poser ses valises, cette praticienne a d'abord suscité quelques regards suspicieux. Il faut dire que voir une généraliste se déplacer en camping-car n'a rien de très banal. "Je l'ai acheté pour l'occasion. Je n'avais jamais fait de camping-car de ma vie, et on est très bien !", s'amuse-t-elle.

"On a tous peur de l'inconnu". Elle l'assure, son projet n'a rien de politique. Elle souhaite seulement découvrir le territoire, avec une nette préférence pour les campagnes. "Il y a tellement de déserts médicaux que je tombe dedans. Je pense que l'on est tous pareil. On a tous peur de l'inconnu. Ça permet justement de découvrir les choses en se disant : 'Mince, je pensais que c'était nul, que ça ne me correspondait pas'. Et puis, finalement, on y trouve un intérêt, et pour nous, et pour le patient", explique-t-elle.

"Pas toujours facile de trouver des remplaçants". Dans cette commune de 1.000 habitants, deux médecins viennent de partir à la retraite. Deux autres ont plus de 60 ans. Les habitants ont conscience que le passage d'Hélène Verdron ne résoudra rien. "Ici, à Gy, ce n'est pas toujours facile de trouver des remplaçants. Il y a des médecins qui viennent et je pense que ça ne les intéresse pas. On est perdu au milieu de la Haute-Saône, il faut bien le dire", concède Corine, une riveraine. La maire du village mise sur un coup de cœur pour trouver de nouveaux généralistes, et elle espère au moins que l'initiative d'Hélène Verdon inspirera d'autres jeunes médecins.