Loire : deux blessés dans une fusillade sur fond de trafic de drogue

Deux jeunes hommes de 17 ans ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une fusillade nourrie dans un quartier de Saint-Étienne où opèrent des trafiquants de drogue, a appris l'AFP samedi de source judiciaire.

Une quinzaine de coups de feu. L'adolescent le plus grièvement blessé a été atteint à la hanche et au tibia lors de la fusillade, au cours de laquelle plus d'une quinzaine de coups de feu ont été tirés. Il devait être opéré samedi au CHU de Saint-Étienne mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le second a été plus légèrement touché.

Un quartier connu pour le trafic de drogue. Les faits se dont déroulés samedi vers 1 heure du matin, dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants, qui surplombe la principale gare de la ville. Aucune interpellation n'avait encore eu lieu samedi après-midi. L'enquête a été confiée par le parquet de Saint-Étienne à la police judiciaire. D'après Le Progrès, "une discussion musclée s'est engagée" entre deux hommes à moto et un groupe de jeunes sur la chaussée, avant d'aboutir à un échange de coups de feu entre les protagonistes.