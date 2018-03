Le Viagra fête ses 20 ans : retour en chiffres sur cette révolution sexuelle

Devenue une plaisanterie courante aussi bien qu'une véritable révolution pour les hommes souffrant d'impuissance, le Viagra fête ses 20 ans mardi. La fameuse petite "pilule bleue" en forme de losange, développée au départ pour traiter l'hypertension et l'angine de poitrine, a rapidement montré un effet inattendu pendant les essais cliniques : l'amélioration des érections.

Sur un plan strictement technique, l'action des inhibiteurs de l'enzyme PDE5 provoque en effet la dilatation des vaisseaux sanguins autour du pénis, facilitant ainsi la circulation sanguine vers le corps caverneux. Vingt ans plus tard, on n'a pas encore trouvé plus efficace. Retour en chiffres sur cette success story.

27 mars 1998. La révolution a débuté le 27 mars 1998, lorsque l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA) a autorisé la commercialisation par le laboratoire américain Pfizer du Viagra, premier comprimé destiné à aider les hommes à avoir une érection.

Un sur trois. Un tiers des hommes de plus de 40 ans qui ont des troubles de la "fonction érectile", selon une étude parue dans European Urology en 2002. Le Viagra n'est donc pas un médicament marginal.

37 millions. Entre 1998 et 2013, 37 millions d'hommes ont consommé du Viagra, selon les informations du magazine Challenges.

65 millions. En 20 ans, 65 millions d'ordonnances de Viagra ont été prescrites dans le monde. Le Viagra a connu un succès immédiat. 150.000 prescriptions ont été rédigées aux États-Unis dans les deux première semaines qui ont suivi sa mise sur le marché.

De 15 à un dollar. Au début de sa commercialisation, le comprimé de Viagra était vendu à 15 dollars (soit un peu plus de 12 euros). Le prix a ensuite grimpé jusqu'à 50 dollars (40 euros) avant de redescendre à un dollar l'unité en 2017 avec la sortie d'une version générique aux États-Unis. En Europe, où les premiers génériques ont fait leur apparition en 2013, le prix moyen d'un comprimé est de 10 euros.

27 minutes. C'est le temps moyen à partir duquel le comprimé commence à faire effet selon les données scientifiques. Ce délai est l'un des arguments des différents laboratoires qui distribuent des médicaments contre les troubles érectiles.

Car le Viagra a des concurrents et dans cette guerre sans merci, chaque laboratoire cherche à réduire ce délai au maximum. Le Cialis Journalier du laboratoire EliLilly aurait même des effets immédiats et pendant 24 heures. Une durée très longue qui ne serait dépassée que par le Cialis classique qui agirait pendant 36 heures. En moyenne, ces comprimés provoquent des érections pendant quatre à cinq heures.

Plus d'un milliard de dollars : Face à un succès que Pfizer n'espérait pas, le laboratoire a rapidement enregistré plus d'un milliard de dollars de bénéfices par an grâce à la vente de Viagra. Ses ventes mondiales se sont même envolées de plus de 30% entre 1999 et 2000.

2015 : Cette année-là, la FDA a autorisé la vente de la flibansérine, commercialisée aux États-Unis sous le nom d'Addyi, une forme de "viagra féminin". Une innovation controversée en raison de son prix, plusieurs centaines de dollars, et des effets secondaires importants qu'il provoque : nausées, vomissements, pensées suicidaires etc.