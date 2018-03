Le "tueur de la gare de Perpignan" condamné à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté

Après trois semaines de procès, le "tueur de la gare de Perpignan" a été condamné lundi à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Jacques Rançon était jugé pour les viols et les meurtres de deux jeunes filles, accompagnés d'atroces mutilations. Il est également accusé d'une tentative de meurtre sur une troisième femme, laissée pour morte, et d'une tentative de viol sur une quatrième jeune fille, des crimes commis entre 1997 et 1998. La condamnation de Jacques Rançon est conforme aux réquisitions de l'avocat général de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales.