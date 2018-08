Le temps samedi : les températures restent très chaudes

La vigilance orange canicule concernera samedi 67 départements et les températures resteront très chaudes. Le ciel sera généralement dégagé sur le territoire en fin de nuit et matinée hormis quelques nuages bas sur la pointe bretonne, le littoral de la Manche et de la mer du Nord ainsi que sur le sud Aquitaine. Au fil de la journée des nuages se développeront sur tout le relief.

Des orages sur les Alpes et en Corse. Dans l'après-midi, des averses sont attendues du Langedoc au sud du Massif Central, sur le relief du Jura ainsi qu'en Alsace. Des averses à caractère orageux se développeront sur les Alpes et en Corse, moins virulents que la veille. Le risque d'orage n'est pas exclu sur le relief du Jura et en Alsace en fin de journée.

Les températures minimales de la nuit de vendredi à samedi resteront particulièrement élevées. Elles varieront de 16 à 19 degrés de la pointe bretonne aux côtes de Manche, plus généralement de 20 à 24 degrés sur le territoire, et jusqu'à 26 degrés en vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen, notamment sur le littoral de PACA.

Températures stationnaires ou en légère baisse sauf sur le Sud-Est. Les températures maximales seront légèrement plus fortes que vendredi sur la partie Sud-Est. Ailleurs, elles seront stationnaires voire en légère baisse. Ainsi, elles varieront de 32 à 38 degrés sur la moitié sud et de 31 à 35 degrés sur la moitié nord avec 20 à 26 degrés sur le littoral de la Manche.