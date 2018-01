Le temps samedi : 14 départements restent en vigilance orange

Le temps samedi sera pluvieux et nuageux sur une grande partie du territoire, avec quelques régions accueillant la neige, selon les prévisions de Météo-France. Des cours d'eau dans 14 départements restent en vigilance orange "crues" comme la Seine dans la région de Rouen, la Garonne et la Dordogne dans le Sud-Ouest, et d'autres dans le Grand Est ou en Franche-Comté. À Lyon, le Rhône et la Saône sont sortis de leur lit.

Des pluies de la région Centre à la Champagne-Ardenne. En matinée, un temps bien pluvieux s'étendra du Sud-Ouest jusqu'à l'Alsace et la Franche-Comté. Localement, les cumuls de pluie deviendront importants sur les Pyrénées-Atlantiques avec de la neige humide qui descendra jusqu'à près de 800 m d'altitude. En journée, les pluies gagneront la Champagne-Ardenne puis le Bassin parisien et le Centre. Il neigera plus faiblement sur les Pyrénées centrales au dessus de 1.400 m. Au sud de l'Aquitaine puis sur les Cévennes en fin de journée, le temps sera pluvieux avec de bons cumuls. Le temps restera nuageux mais sec sur le nord-ouest du pays et les Hauts-de-France avec quelques rares averses côtières. Le vent de nord-est se renforcera en fin de journée près de la Manche.

Des vents forts dans la vallée du Rhône. De l'Auvergne et de Rhône-Alpes aux frontières allemandes, la tendance sera à l'accalmie avec un ciel assez lumineux. De Midi-Pyrénées au Massif central, le ciel sera plus nuageux avec quelques gouttes possibles. En revanche, sur les régions méditerranéennes, le temps se couvrira et deviendra pluvieux. Les pluies se renforceront en fin de journée sur tout le Languedoc-Roussillon et les Cévennes, poussées par un vent de sud-est assez fort. Le vent atteindra 80 à 90km/h dans la vallée du Rhône puis sur la côte d'Azur et les caps corses en fin de journée. Il neigera en fin de journée sur l'est des Pyrénées au dessus de 1.400 m avec du vent qui se renforcera sur les crêtes pyrénéennes.

Le matin, les températures minimales, en baisse, afficheront 2 à 7 degrés en général, jusqu'à 8 à 12 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 7 à 12 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 13 à 15 degrés dans le Sud-Est, localement 18 en Corse.