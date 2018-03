Le temps du mardi 27 mars : pluie avec un vent d'ouest sensible

Le temps sera pluvieux sur une large part de la France, à l'exception de la frontière est et de la Corse qui connaîtront quelques éclaircies, annonce Météo France mardi.

De la neige dès 800 mètres. Le temps sera bien pluvieux en matinée du Limousin à la frontière belge. Sur le massif Central, la neige tombera à partir de 800 mètres le matin puis 1.500 mètres par la suite. Les pluies seront plus faibles à l'arrière du Sud-Ouest à la Bretagne, à part vers la côte aquitaine où elles peuvent être par moments plus soutenues.

Des pluies continues de la vallée du Rhône à l'Alsace. La matinée se déroulera sous un ciel couvert du Languedoc à l'Alsace avec quelques gouttes. Quelques éclaircies résisteront en Provence. La perturbation se décalera sur la façade est dans l'après-midi apportant des pluies continues du nord de la vallée du Rhône à l'Alsace et en Auvergne. Sur les Alpes, la neige fait son apparition vers 800 mètres puis remonte vers 1.500 mètres côté pré-Alpes. Sur les Pyrénées, la limite pluie-neige remontera vers 1.800 mètres.

Les nuages l'emporteront au fil des heures dans le Sud-Est et donneront un peu de pluie en soirée jusqu'en Corse. Du golfe du Lion au Sud-Ouest, le temps restera maussade mais les pluies seront faibles, ainsi que sur le reste de la moitié nord de la Bretagne aux Ardennes.

Rafales jusqu'à 70 km/h sur la Manche. Le vent d'ouest - sud-ouest sera soutenu sur le pays avec le passage de la perturbation. Des rafales voisines de 60 à 70 km/h souffleront sur les côtes de Manche et atlantiques. La Tramontane atteint 70 à 80 km/h. Le vent sera également assez fort sur le relief des Corbières, sur les versants est du massif Central et sur la côte varoise.

Des températures douces. Les minimales afficheront 0 à 3 degrés dans le Nord-Est et en Auvergne, 3 à 7 degrés des Hauts de France au Sud-Ouest et 7 à 9 degrés sur la côte atlantique et près de la Méditerranée. Dans l'après-midi on attend 8 à 14 degrés du nord au sud, jusqu'à 13 à 17 degrés dans le Sud-Est.