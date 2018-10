Le premier visé par #BalanceTonPorc se confie : "J'ai mal agi, mais ce n'est pas du harcèlement"

INTERVIEW

>> Il est le premier homme à avoir été visé par #balancetonporc. Eric Brion est l’homme dont parle Sandra Muller dans son tweet, qui a lancé le mouvement. Elle l’accuse de lui avoir envoyé des SMS indécents et d’avoir tenu des propos inappropriés tenus lors d’un cocktail professionnel arrosé, en 2012. Un an après les accusations de Sandra Muller, l'ancien directeur général de la chaîne de télévision Equidia se confie au micro de Nikos Aliagas, vendredi.

"Je suis le premier balancé. [...] Petite précision, il n’y a jamais eu de SMS. Ça fait partie du mythe, il y a juste eu des paroles déplacées lors d’une soirée arrosée. J’aurais pu nier les faits, comme beaucoup de gens ont pu le faire avant, parole contre parole. Mais j’ai choisi de reconnaître que j’avais tenu certains des propos qu’elle met dans ma bouche. [… ]Notamment le début, et je n’en suis pas très fier : 'T’as de gros seins, tu es mon type de femme', j’ai dit ça à une soirée arrosée. Et cette phrase s’est transformée dans son tweet en harcèlement sexuel a caractère professionnel. Hors, contrairement à tout ce qui a été dit et répéter, je n’ai jamais été son patron, son collaborateur, je n’ai jamais travaillé avec elle.

[…]Je lui ai dit sur un ton ironique, après qu’elle m’a dit 'stop', j’ai ajouté : 'Dommage je t’aurais fait jouir toute la nuit'. C’est vrai qu’à 7h45 du matin [horaire de l’interview, ndlr], au réveil, c’est…Mais il faut remettre le contexte, l’ironie. Quand on met ça sur un tweet, on ne voit pas le ton avec lequel on l’a dit. [...]

Il faut savoir que Sandra Muller je l'a connaît depuis 20 ans, on se tutoie, on se croise dans notre milieu professionnel des médias. A mon avis, elle a saisi une opportunité, elle fait ça une semaine après le début de l'affaire Weinstein. Et puis, la deuxième raison, qui n'est pas forcément connue, c'est qu'on a eu un vrai contentieux dans le passé, elle me reproche par exemple de ne pas avoir été un de ses lecteurs, un de ses clients, de ne pas m'être abonné. [Sandra Muller est directrice de La lettre de l'audiovisuel, ndlr]. Tout ça, je l'explique dans le dossier du procès qui va arriver. [...] Je l'attaque pour diffamation, j'ai pris le temps avant de déposer cette plainte. Parce qu'au début, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sidéré, on est littéralement broyé. On voit son nom partout, on ne comprend pas. On se dit au fond 'peut-être qu'on va m’appeler pour me demander si c'est vrai tout bêtement'. Et franchement, on rentre dans un broyeur. [...]

>> Réécoutez l'interview d'Eric Brion au micro de Nikos Aliagas :

Je ne considère pas l'avoir harcelé. Harceler, c'est la répétition. J'ai été lourd, couillon, j'ai mal agi, je me suis excusé le lendemain, je me suis de nouveau excusé publiquement. Ce n'est pas du harcèlement, j'ai été lourd dingue. [...] Je regrette, j'ai réfléchi sur ce sujet, évidemment. Et j'invite tous les hommes, mais aussi les femmes, qui parfois peuvent agir comme cela, à réfléchir sur leurs relations avec l'autre. [...]

Tout a changé dans ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas de travail, j'en cherchais à l'époque, tout le monde m'a tourné le dos dans le monde professionnel. Pas la famille, parce qu'elle est soudée, j'ai une très belle famille, ma sœur, mes filles, mes parents. Mais des copains sont partis parce qu'ils ont cru les ragots et les rumeurs, par exemple que j'avais envoyé des SMS de harcèlement, ce qui est faux. Des gens ont cru que j'étais son patron, ce qui est faux. Et puis j'ai perdu ma compagne alors qu'on n'était pas du tout ensemble à l'époque des faits, mais elle n'a pas supporté. Elle est partie. [...]

Ma petite fille a bientôt 13 ans, l'anniversaire de #balancetonporc, c'est l'anniversaire de ma petite fille, et 19 ans ma grande fille qui fait ses études au Canada. On en a beaucoup parlé avec ma grande, je pense qu’elle a compris, elle a 19 ans donc elle est exposée aux regards, aux réflexions, aux remarques. Et la petite, c'est terrible ce que je vais dire, mais je n'arrive pas à lui en parler. Je sais que je devrais lui en parler mais vous savez, parler à une petite fille de bientôt 13 ans, qui vous regarde comme LE papa, je n'y arrive pas. [...]

Je fais le procès parce que d’abord, je n’ai pas fait de harcèlement sexuel à caractère professionnel, parce que je me disais qu’il y a du 'fake news à l’envers'. C’est-à-dire, quand dans un article, on dit que je suis le patron de Sandra Muller, elle pourrait le corriger, elle est journaliste. Et je le fais aussi pour mes filles, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Quand ils taperont mon nom sur Google, ils ne verront pas harceleur. Ils verront qu’Eric Brion a été blanchi, je l’espère, on verra, ce n’est pas gagné du tout. […]

Je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir dans le livre que va sortir Sandra Muller sur cette affaire, qu’elle n’aurait pas mis dans les conclusions de son avocat, il y a un procès en cours. Il aura lieu l’année prochaine normalement. Si elle avait des preuves, des choses, elle les aurait mis dans le dossier. Moi, je peux vous le dire, j’ai lu les conclusions : il n’y a rien dans le dossier.