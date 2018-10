Le nettoyage des plages polluées du Var a démarré

La collision de deux navires au large de la Corse, il y a plus d'une semaine, avait entraîné le dépôts de résidus d'hydrocarbures sur des plages mythiques du Var, comme la célèbre plage de Pampelonne dans le golfe de Saint-Tropez. Jeudi, des opérations de nettoyage ont commencé. Habillés en combinaisons blanches, avec à la main des pelles et des râteaux, les bénévoles se sont répartis la tâche sur les différentes plages.

Dix-sept plages concernées. Près de seize kilomètres de côtes sont désormais souillées. "Aujourd'hui nous dénombrons sept communes impactées de manière inégales et dix-sept plages concernées", précise le préfet du Var au micro d'Europe 1. "Nous commençons par le plus facile, ce qui est sur le sable et nous nous réservons pour plus tard des travaux en zone rocheuse, qui est une zone plus difficile à traiter".

La population invitée à rester à l'écart. La population est invitée à rester à l'écart des opérations de dépollution. Les plages sont interdites. Mais les habitués de ces plages se disent consternés. Au total, nettoyer les plages devrait prendre deux à trois semaines. Il faudra néanmoins beaucoup plus de temps pour nettoyer l'ensemble des roches souillées.