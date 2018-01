Le logiciel AnaCrim sur les traces de Nordahl Lelandais

Qualifié de "super logiciel", mis en lumière par les récents rebondissements de l'affaire Grégory, AnaCrim est rapidement devenu une aide fondamentale pour les enquêteurs qui travaillent sur des affaires de disparitions ou d’homicides. Avec la double mise en examen de Nordahl Lelandais, plusieurs dossiers de disparitions non élucidées resurgissent. Notamment ceux de deux adolescents, disparus en 2015 et 2016 dans le Gard. AnaCrim pourrait potentiellement parler.

Lucas Tronche et Antoine Zoia, deux disparitions non résolues

Principal suspect de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys, dont le corps n'a pas été retrouvé, Nordahl Lelandais, 34 ans, a été mis en examen pour assassinat dans une autre enquête, celle sur la disparition inexpliquée d'un militaire, Arthur Noyer, caporal au 13ème bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Chambéry, survenue en avril à Chambéry. Depuis l'étau se resserre autour de Nordahl Lelandais, et plusieurs affaires non élucidées refont surface ces dernières semaines.

La magistrate chargée de l'instruction du dossier de la disparition de Lucas Tronche à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, en 2015, a récemment lancé des investigations pour étudier une éventuelle responsabilité de Nordahl Lelandais dans cette affaire. Il semblerait que le suspect connaisse bien le secteur de Bagnols-sur-Cèze, là où Lucas Tronche s'est volatilisé le 18 mars 2015 alors qu'il se rendait à un cours de natation. Des proches, dont sa filleule, habitent en effet la région et le suspect y aurait fait plusieurs déplacements, a indiqué BFMTV jeudi.

Des vérifications vont être également réalisées sur une autre disparition dans le Gard, celle d'Antoine Zoia, un adolescent de 16 ans, disparu le 1er mars 2016 près de Nîmes, alors qu'il se devait se rendre dans un bureau de tabac.

Le parcours du suspect passé au peigne fin

Des gendarmes sont désormais chargés de retracer avec précision le parcours du suspect sur les quinze dernières années, afin d'établir une éventuelle implication de Nordahl Lelandais dans ces dossiers. Les différentes adresses de l'ex-militaire, mais aussi ses comptes en banque, ses communications téléphoniques, les emplois qu'il a pu occuper et les véhicules qu'il a utilisés, vont être passés au crible, et intégrés au logiciel AnaCrim.

Les enquêteurs pourraient ainsi visualiser plus clairement son parcours - où était-il à quel moment ? - et comparer ces conclusions aux disparitions signalées dans la région. Un travail une fois de plus fastidieux, qui prendra sans doute plusieurs mois.