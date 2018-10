L'Aude placé en vigilance rouge pluie-inondations

L'Aude a été placée en vigilance rouge pluie-inondations lundi, par Météo-France. Le Tarn-et-Garonne, l'Aveyron, la Haute-Garonne, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et le Tarn ont été placés, eux, en vigilance orange.

Jusqu'à 350 mm de cumuls. Dans l'Aude en vigilance rouge, jusqu'en fin de matinée, "une lame d'eau de 100 à 150 mm" va se rajouter aux précipitations déjà tombées depuis le début de l'épisode. "Le cumul total atteindra entre 200 et 350 mm sur cette zone", prévient Météo-France.

"A partir de la fin de matinée, les pluies orageuses se décaleront vers l'Hérault, les précipitations diminueront d'intensité sur l'Aude, la Haute-Garonne, l'ouest du Tarn et les Pyrénées-Orientales. Elles persisteront plus longtemps sur l'est du Tarn et l'Aveyron et sur l'Hérault", explique l'organisme.

"Évitez tout déplacement". "De nombreuses routes coupées dans le département (...) Évitez tout déplacement", a tweeté la préfecture de l'Aude qui a suspendu les transports scolaires sur l'agglomération de Carcassonne.

[FORTES PRÉCIPITATIONS]⚠️ Un épisode orageux violent est en cours sur le département de l'Aude. Plus de 180mm déjà tombé. Amélioration prévue pour 11h.



Ne prenez pas votre véhicule - Les transports scolaires sont suspendus sur l'agglomération de Carcassonne. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 15 octobre 2018