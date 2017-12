La météo du samedi 30 décembre : grisaille et pluie

Le temps samedi sera gris, pluvieux et venté sur l'Hexagone, avec quatre départements en vigilance orange neige-verglas, selon des prévisions de Météo France. Les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés en vigilance orange neige-verglas, avec la Savoie également placée en vigilance orange avalanche.

Soleil au Sud. Sur la majeure partie du pays, le temps restera gris et pluvieux, à l'exception des régions sous la Garonne et l'est de la Corse. L'après-midi, ces régions seront ensoleillées malgré un voile nuageux. De belles éclaircies et un temps sec gagneront également Paca et le Languedoc-Roussillon en cours de journée. Le Nord-Pas-de-Calais restera un peu à l'écart du flux perturbé et le temps restera généralement sec.

Pluies soutenues et neige. Ailleurs, il pleuvra. Les pluies seront davantage continues et parfois soutenues du Grand-Est aux Alpes et au Massif central. Dans les Alpes, la quantité de neige sera à surveiller. Sur les Alpes du Nord, de l'Isère et les Hautes-Alpes à la Haute-Savoie, il y aura encore 10 à 30 cm de neige au-dessus de 600 m et plus de 40 cm au-dessus de 1.000 m, rendant la circulation parfois difficile. Le vent restera modéré sur la moitié nord du pays et fort près des littoraux. En Manche, on atteindra 90 km/h en rafales. Le vent soufflera également sur les Ardennes et les Vosges à la mi-journée. En Méditerranée, le vent pourra atteindre jusqu'à 110 km/h sur les Alpes du Sud et la Corse avec des phénomènes de déferlement, 70 à 90 km/h ailleurs.

Jusqu'à 17 degrés. Les températures minimales iront de 1 à 5 degrés des Hauts-de-France à l'Alsace, 5 à 10 degrés ailleurs et jusqu'à 12 degrés vers la Manche et l'Atlantique. L'après-midi, on atteindra 15 à 17 degrés de la Bretagne aux Pyrénées et 10 à 15 degrés sur le reste de l'Hexagone.