La météo du mardi 7 août : toujours chaud, dégradation orageuse par l'Ouest

Ce n'est pas vraiment une surprise : non, il ne faudra pas ressortir les pulls mardi. Mais si la journée restera très chaude, une dégradation orageuse en provenance de l'Ouest circulera sur le pays avec des orages devenant localement très virulents, selon le bulletin de Météo-France lundi.

Ciel chargé et orages sur plusieurs régions. La journée commencera avec un ciel plus chargé de la Bretagne à l'Aquitaine ainsi que sur le Languedoc-Roussillon où de petites pluies seront possibles. Ciel plus chargé également sur le relief des Alpes, du Jura, des Vosges et de la Corse. Dans l'après-midi, des ondées localement orageuses se formeront sur ce relief. La journée sera particulièrement marquée par l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'Ouest. Ainsi en cours d'après-midi, des orages se déclencheront dans les terres sur une grande partie du territoire.

Seule la Bretagne et la côte atlantique seront épargnées, ainsi que la bordure Est du pays. Ces orages s'intensifieront progressivement. Ils deviendront ponctuellement très virulents avec de la grêle et de violentes rafales. Ils seront notamment plus marqués dés l'après-midi sur un axe allant des Hauts-de-France et de la Normandie au Centre-Val de Loire. Puis en soirée et la nuit suivante les régions plus au sud, des Pyrénées au Massif Central, seront également concernées par des orages ponctuellement violents.

Jusqu'à 38 degrés dans la moitié Nord. Les températures dans la nuit de lundi à mardi seront encore élevées avec des minimales généralement comprises entre 17 et 21 degrés, jusqu'à 23 degrés dans le Sud-Ouest. Un peu plus fraîches de la pointe bretonne au littoral de la Manche avec 15 à 18 degrés. Les températures maximales quant-à-elles restent très élevées avec 31 à 36 degrés sur la moitié Sud, et 33 à 38 degrés sur la moitié Nord y compris sur le littoral de la mer du Nord. Sur le pourtour méditerranéen elles seront légèrement moins élevées avec 28 à 32 degrés, ainsi que sur la côte atlantique avec 24 à 28 degrés, et sur le littoral breton et normand avec 21 à 25 degrés.