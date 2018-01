La météo du lundi 8 janvier : pluvieux dans le Sud-Est, fort risque d'avalanche dans les Alpes

Le temps lundi sera encore bien pluvieux dans le Sud-Est, un fort risque d'avalanche concernera les Alpes, selon Météo France. Treize départements restent placés en vigilance orange jusqu'à lundi 16 heures.

Vigilance orange pour treize départements. Une vigilance orange crues concerne huit départements : l'Aisne (02), les Ardennes (08), la Marne (51), la Meuse (55), la Haute-Saône (70), le Doubs (25), le Jura (39) et l'Aveyron (12). L'Hérault (34), l'Aude (11) et les Pyrénées-Orientales (66) restent en vigilance orange pluie-inondation et orages. Une vigilance orange avalanche a été lancée sur la Savoie (73) et Hautes-Alpes (05).

Pluies soutenues et orages dans le Sud. Les pluies resteront soutenues sur le Languedoc en matinée. Elles s'accompagneront de nombreux orages. Au fil des heures, cet axe fortement pluvieux se décalera vers l'Ouest et touchera le Roussillon et l'est de Midi-Pyrénées. Les pluies resteront continues dans l'après-midi et toucheront l'ensemble du pourtour méditerranéen, avec un risque de coups de tonnerre principalement sur la côte. Il neigera sur l'est de la chaîne pyrénéenne à partir de 1.300/1.400 m.

Temps sec mais gris au nord. De l'Auvergne aux Alpes, le ciel restera gris et donnera de faibles précipitations. Les chutes de neige seront abondantes sur le relief vers la frontière italienne dès 1.500 m. Sur l'Aquitaine et le nord du pays, le temps sera plus sec mais gris. Le vent faiblira près des côtes de la Manche. Il restera sensible en première partie de journée avec quelques rafales voisines de 60 à 70 km/h. Le vent restera fort sur le littoral de Provence avec des rafales atteignant les 100 km/h sur les côtes varoises.

Jusqu'à 19 degrés en Corse. Les minimales s'échelonneront entre 0 et 4 degrés de la frontière belge à la Bretagne, 4 à 8 degrés sur le reste du pays, et jusqu'à 9 à 14 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 4 et 9 degrés de la pointe bretonne au Nord-Est, 10 à 13 degrés ailleurs et 12 à 18 degrés dans le Sud-Est, voire 19 degrés en Corse.