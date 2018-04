La météo de dimanche : ensoleillé sur le sud, perturbé sur le nord

Le temps dimanche sera ensoleillé sur le sud, encore perturbé sur le nord, selon Météo-France. En matinée, des Hauts-de-France au Nord-est et à l'est de Rhône-Alpes, on retrouvera un ciel chargé porteur d'averses, avec quelques chutes de neige sur les Vosges, le Jura et le nord des Alpes à partir de 600 mètres. Sur la Normandie, le Centre, la Bourgogne et le Massif central, les nuages prédomineront, et quelques averses éparses seront encore possibles.

Perturbation venant de la Bretagne. Sur l'ouest, des nuages élevés envahiront le ciel en cours de matinée, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, les premières pluies arrosant la pointe bretonne en fin de matinée. Le pourtour méditerranéen restera bien dégagé toute la journée, mais avec du vent d'ouest sur les côtes varoises et en Corse atteignant les 80 km/h. En Corse, les averses, fréquentes pendant la nuit sur le sud-ouest, s'estomperont en début de matinée.

Éclaircies dans la moitié sud du pays. L'après-midi, les éclaircies deviendront plus larges sur une grande moitié sud du pays, parfois sous un ciel un peu voilé; tandis que sur la moitié nord de la France, les nuages resteront bien présents, et la pluie gagnera l'ensemble de la Bretagne et le Cotentin.

Jusqu'à 18 degrés dans le sud. Les températures minimales varieront généralement de 3 à 7 degrés, localement un peu plus fraîches en Bretagne avec 0 à 3 degrés, et plus douces en Corse avec 8 à 10 degrés. Pour les maximales, on attend de 8 à 13 degrés au nord de la Loire et de 12 à 18 degrés sur la moitié sud de la France.