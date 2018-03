"J'apprends à mes élèves les codes des théories du complot pour les parodier ensuite"

INTERVIEW

A l'heure du numérique et des fake news, Lionel Vighier est un prof de Lettres un peu particulier qui apprend à ses élèves, à avoir du recul sur les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux et sur Youtube. Il dévoile une partie de sa méthode au micro d'Europe 1 bonjour, en pleine semaine de l'éducation aux médias au sein de l'école.

Remonter à la source de l'information. Quelles formes prennent les fake news auprès des élèves de Lionel Vighier ? "C'est avant tout un manque de sources", explique cet enseignant du collège Picasso à Montesson, dans les Yvelines. "C'est une attitude : recevoir l'information et ne pas aller la chercher. Alors la première chose que je fais, c'est de demander la source de l'information à mes élèves" dévoile-t-il. "Et souvent la réponse que j'obtiens c'est : 'Je l'ai vu sur internet'". "Donc je commence par leur demander où exactement, puis on va remonter le fil et on va poser des questions pour systématiser le processus", explique le prof de Lettres.