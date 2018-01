Intempéries en Savoie : "On est en autarcie totale, on ne sort que si c'est utile"

La vigilance rouge pour les avalanches, qui visait la Savoie depuis lundi, a été levée mardi matin mais le département est maintenu en vigilance orange du fait de sa situation d'"enneigement exceptionnel. Certaines communes étaient toujours coupées du monde mardi matin. C'est le cas de Bessans, un village situé à 1.750 mètres d'altitude. "Les routes sont fermées de chaque côté. La circulation est possible dans le village mais on demande aux gens de limiter leurs déplacements, de rester au maximum chez eux, dans le cœur du village", explique Jérémy Tracq, le maire, contacté par Europe 1.

"Ce sont des mesures de précaution au vu du risque d'avalanche. On est sur un phénomène météo tout à fait exceptionnel avec d'importantes chutes de neige en altitude et par moment de la neige, mais aussi du vent et des orages. Cela rend le manteau neigeux totalement instable", ajoute l'élu. "L'enjeu pour nous est d'assurer la sécurité de tous. Et cela passe par le fait de rester dans le village, le temps que le phénomène se dissipe".

"On est habitué". A Bonneval-sur-Arc, en Savoie, à 1.800 m d’altitude, les 262 habitants sont aussi confinés. "On est en autarcie totale, on ne sort que si c'est utile et on attend que ça se passe", commente le maire, Gabriel Blanc. "Mais quand on vit un peu au bout du monde comme ça, tout le monde a un congélateur et des réserves. On est habitués. On anticipe un peu les choses. On a verrouillé les accès où cela risquait de causer problème", détaille-t-il.

La levée du confinement. Le confinement ne devrait pas durer trop longtemps. Dans la station de Val d'Isère, il devrait être levé mardi dans la matinée. Car les chutes de neige ont été moins importantes que prévues et les chasse-neiges s'activent encore pour permettre aux habitants et touristes de se déplacer à nouveau dans la station.