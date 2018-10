Inondations dans l'Aude : sur les treize morts, neuf recensés à Trèbes

Neuf personnes, sur un total de treize, sont mortes dans la seule ville de Trèbes, lors des graves inondations ayant frappé la région de Carcassonne dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le préfet de l'Aude Alain Thirion. Neuf personnes ont été tuées à Trèbes, deux à Villegailhenc, une à Villardonnel et une à Villalier, a-t-il précisé. Un précédent bilan de la préfecture faisait état de quatre morts à Villegailhenc. La petite ville de Trèbes, située en périphérie de Carcassonne, avait été frappé en mars dernier par un attentat islamiste.

Une ville déjà endeuillée. Le 23 mars, un Français d'origine marocaine de 25 ans, Radouane Lakdim, avait volé une voiture à Carcassonne en tuant le passager et en blessant gravement le conducteur par balles. Il avait tiré peu après sur quatre policiers devant leur caserne de CRS et blessé l'un d'eux. Il avait pénétré ensuite au supermarché de Trèbes aux cris de "Allah Akbar", tuant le boucher et un client.

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était offert comme otage à la place d'une femme, avait été mortellement blessé à la gorge, peu avant l'assaut. Le djihadiste avait été abattu par le GIGN dont deux membres avaient été blessés dans l'assaut. L'attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique (EI).