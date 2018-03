Ile-et-Vilaine : un joggeur sauvé de la noyade par une Américaine

LA BELLE HISTOIRE

Il est 9h, samedi 31 mars quand Emily, une Américaine vivant au Panama en vacances à Dinard, en Ile-et-Vilaine, s'installe sur une terrasse face à la plage de Saint-Enogat. "Il n'y avait personne, sauf ce joggeur que j'ai aperçu sur la petite digue", raconte-t-elle à Ouest-France. "Il venait vers la plage. Je me suis dit qu'à marée haute, c'était quand même un peu risqué de passer à cet endroit. J'ai attendu pour voir s'il arrivait...".

Marée haute et forte houle. Peu de temps après, Emily décide de descendre sur la plage. Le joggeur est dans l'eau et lui fais des signes. "Au départ, je me suis dit que c'était peur-être un de ces sportifs de l'extrême qui enchaîne la natation après la course à pied [...] j'ai compris qu'il était en difficulté et qu'il fallait l'aider". Sauf que la marée est haute et la houle, très forte. Emily redoute d'être emportée par les vagues. "Mais à force, le joggeur a réussi à se rapprocher et j'ai pu le sortir de l'eau. Il était conscient mais épuisé, incapable de se mettre debout".

Des nouvelles rassurantes. Le joggeur est remonté jusqu'en haut des marches de la plage de Saint-Enogat par Emily qui alerte une amie. Les sapeurs-pompiers de Dinard et la police municipale prennent ensuite le joggeur en charge. L'homme de 52 ans, qui a de nombreuses écorchures, est transis de froid. Il finit par s'évanouir et est transporté au centre hospitalier de Saint-Malo. Samedi, vers midi, les nouvelles le concernant sont rassurantes, rapporte Ouest-France.

"Je garderai longtemps son visage dans mon esprit". "Je ne fais pas cela pour mon ego", raconte Emily. "Sur le coup, je ne me suis pas dit que j'étais en train de sauver une vie. Mais avec un petit peu de recul, je suis contente de m'être trouvée sur la plage au bon moment. Je crois que je garderai longtemps le visage de cet homme dans mon esprit. Il faut vraiment rappeler à tout le monde que la mer est forte...".