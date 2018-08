Haute-Garonne : un maire refuse un permis de construire à un couple gay

Mardi dernier, un couple homosexuel s'est vu refuser un permis de construire à Aureville, une commune située au sud de Toulouse en Haute-Garonne. Alors que le maire justifie son rejet pour des raisons architecturales, les deux hommes, eux, accuse l'édile d'homophobie, a rapporté vendredi France Info.

Un terrain de 2.500 m2. Mariés depuis cinq ans, Sébastien et Patrick avaient choisi Aureville pour concrétiser leur projet immobilier. En janvier dernier, ils avaient déniché un terrain de 2.500 m2 dans cette commune de 800 habitants. Motivés, ils font élaborer par un architecte les plans d'une maison "contemporaine" de 250 m2. Pour finir, ils signent un compromis de vente et déposent une demande permis de construire en mai dernier.

Une maison trop "sophistiquée". C'est lors du dépôt de la demande en mairie que leur démarche dérape. Sur conseil de la secrétaire, Sébastien et Patrick prennent rendez-vous avec le maire, Xavier Espic, mais ce dernier "a été extrêmement agressif envers nous", selon le couple. "Les gens comme vous, j'aurais préféré qu'ils prennent rendez-vous avant le dépôt de permis, pour que l'on voie si le projet de vie correspond à la commune parce qu'en l'état, je ne le signerai pas", leur avance l'édile, rapporte Sébastien. "Il nous a dit à plusieurs reprises que notre maison était trop 'sophistiquée'", détaille-t-il. Et le maire aurait même fait "un petit geste du poignet qui évoque La Cage aux folles".

"Valeurs identitaires". Pas découragé, le couple demande un second rendez-vous en terrain neutre. Il le prépare avec un juriste afin d'échapper à un nouveau refus. Les deux hommes décident notamment de faire des modification de leur demande de permis. En vain. Mardi dernier, Sébastien et Patrick reçoivent un courrier recommandé où Xavier Espic explique le rejet : le projet ne "garantit pas une intégration dans le paysage" et il "ne s'inscrit pas dans les valeurs identitaires de la commune et du site". Ce dernier argument choque le couple qui y voit une allusion à leur sexualité. Contacté par le site Komitid, le maire rejette toute accusation d"homophobie. Il justifie sa décision par le fait que la maison du couple "par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect architectural, porte atteinte au caractère et à l'intérêt du lieu et son environnement".

Une affaire que le tribunal tranchera. Depuis, le couple a contacté une avocate afin d'obtenir le remboursement des frais engagés. Il veut aussi contester la décision du maire devant le tribunal administratif. Mais pour faire construire sa maison, c'est désormais ailleurs qu'ils chercheront un terrain.