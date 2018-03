Haute-Garonne : des élèves de primaire auraient frappé leurs professeurs

"Un incident grave s'est produit à l'école Jules-Ferry", est-il inscrit sur une affiche verte placardée devant l'établissement de Colomiers, près de Toulouse, en Haute-Garonne. Comme le rapporte France Bleu, elle indique qu'une enseignante a été agressée pendant la récréation, le 19 mars. Une plainte a ensuite été déposée.

"Coups dans le dos, dans le torse." Un des parents d'élèves de l'école déplore un incident "inimaginable" : "Elle était en train de reprendre un élève, et deux autres élèves sont venus soit disant pour défendre leur camarade. Ils ont tous les trois frappé la maîtresse. Des coups de poing dans le dos, le torse."

"Classes de plus en plus chargées". D'autres cas sont évoqués par France Bleu, au quartier Borderouge de Toulouse. Des enseignants y auraient aussi reçu des coups venant d'élèves de primaire. "Cela se voit de plus en plus souvent, car on a des classes de plus en plus chargées, des écoles de plus en plus grosses et un ralentissement de la prise en compte des dossiers pour ces enfants-là dans des structures spécialisées", se plaint une enseignante.