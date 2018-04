Grève SNCF : scènes de cohue en Gare de Lyon

EN IMAGES

Les images sont impressionnantes : au milieu de la cohue et des quais noirs de monde, une femme tombe au milieu des rails, à deux mètres en dessous du niveau du quai, en ayant tenté de traverser une voie. Puis, on aperçoit des voyageurs qui descendent à leur tour sur les voies pour lui venir en aide. Ces scènes ont eu lieu mardi, Gare de Lyon, à Paris, lors du premier jour de grève des cheminots.

Le risque de traverser les voies. La grève contre la reforme de la SNCF, qui doit durer trois mois, d'avril à mai, et deux jours d'affilée sur cinq, avait beau avoir été annoncée en amont, les usagers se sont parfois rendus en masse dans les gares, surtout à Paris et dans la région parisienne. Ils avaient l'espoir de trouver une place dans les quelques trains circulant. Mardi, l'entreprise ferroviaire annonçait ainsi un TGV sur huit et un TER sur cinq. Ce qui a poussé certains à prendre de gros risques afin d'atteindre au plus vite le bon quai.

C'est dans ce contexte assez chaotique qu'une jeune femme est tombée entre les rails. Après s'être retrouvée en position assise au dessous du niveau des rails, elle a été secourue par des témoins ainsi qu'un agent SNCF.

#GrèveSNCF [vidéo] Un homme aide une personne tombée sur les voies en raison d'un quai bondé Gare de Lyon ce matin. #NoCommentpic.twitter.com/oX82OjEoWu — euronews en français (@euronewsfr) 3 avril 2018