Grève SNCF : comment se faire rembourser son billet de train annulé ?

MODE D'EMPLOI

Votre train n’est pas parti en raison de la grève des cheminots jeudi ? La SNCF vous rembourse intégralement, quelque soit le type de votre train (TGV, Ouigo, etc). Les cheminots manifestaient jeudi pour protester contre la réforme par ordonnances de la SNCF voulue par le gouvernement. Le degré de mobilisation, avant même la grève en pointillé lancée le 3 avril pour trois mois, a surpris, entraînant de fortes perturbations, notamment avec deux TGV sur cinq, un Transilien sur trois. Il y avait jeudi 35,4% de grévistes au niveau national, selon la direction.

Europe1.fr vous donne les détails pour obtenir le remboursement de votre billet de train annulé en raison de la grève. Ces conditions sont valables pour chaque jour de grève jusqu’au 29 avril. La SNCF précise en effet que pour les jours de grève en mai et juin, les conditions de remboursement seront actées plus tard en fonction des prévisions de grève.

LIRE AUSSI >> Le calendrier prévisionnel de la grève des cheminots

En cas de train annulé

Remboursement. Que ce soit pour un TGV, un Ouigo, ou encore un TER, la SNCF rembourse intégralement le billet en cas de train annulé en raison de la grève, sans aucune retenue. Le remboursement est valable pour tout type de billets, qu’il soit acheté en tarif préférentiel "Prem's" ou qu'il soit "non échangeable non remboursable". La demande de remboursement peut se faire via le formulaire en ligne, ou en boutique ou guichet SNCF. Les détenteurs d'un billet Ouigo reçoivent quant à eux automatiquement un bon d'achat du montant de la réservation, dans les sept jours suivant la date du voyage prévu. Ceux qui bénéficient d’un abonnement TGV Max, sont dédouanés par un bon d’achat de 5 euros, en faisant une demande en ligne, a précisé la SNCF.

Échange et report du billet. Le voyageur peut également opter pour l’échange ou le report de son billet, sans condition et sans frais supplémentaire. Reste que le billet de train initial ne doit pas avoir été utilisé, et donc pas composté s’il s’agit d’un billet papier. Pour l'échange d'un billet de train Ouigo, la différence de prix reste à la charge de l'usager.

Prendre un autre train. Il est aussi possible de prendre, le jour même du voyage, un autre train qui dessert la destination mentionnée sur le billet de train réservé, sans frais et sans avoir à changer de billet. Le voyageur doit garder son billet valide, sans l’annuler, sur lui dans cet autre train. En revanche, dans ce cas, aucune place assisse n’est garantie.

Pour ce qui est des Transilien, les conditions de remboursement ne sont pas éditées par la SNCF mais par la société Île-de-France Mobilité, a-t-on précisé à Europe1.Fr.

En cas de train retardé

En cas de train retardé par la grève, la SNCF applique les mêmes conditions de remboursement que lors des autres jours. Il s’agit de la garantie "G30" :

Pour un TGV ou un Intercités, dès 30 minutes de retard, le voyageur est remboursé à hauteur de 25% du prix du billet. À partir de 2 heures de retard, 50% du prix du billet de train est remboursé, et 75% au-delà de 3 heures de retard. La demande de remboursement se fait directement via un formulaire en ligne.

Pour un train Ouigo, le voyageur reçoit automatiquement un bon de remboursement à hauteur de 25% du prix du billet pour un retard compris entre 1 heure et 2 heures; et de 50% si le retard dépasse les 2 heures. L’usager doit contacter Ouigo s’il ne reçoit pas son bon sous les 15 jours, est-il précisé en ligne.