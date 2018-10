Frédérique Vidal ordonne une enquête après la mort d'un étudiant à la suite d'une "alcoolisation massive"

La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé jeudi avoir demandé une enquête administrative sur la mort la semaine dernière d'un étudiant sur le campus de la prestigieuse école d'ingénieurs CentraleSupélec après une "alcoolisation massive".

"Je suis bouleversée", déclare la ministre. Le jeune homme de 21 ans est décédé dans la nuit du 12 au 13 octobre après avoir consommé beaucoup d'alcool et chuté de son logement, situé au deuxième étage de sa résidence universitaire à Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne, selon une source proche du dossier. "Je suis bouleversée par la mort de ce jeune. Une fois de plus c'est l'effet d'une alcoolisation massive", a déclaré Frédérique Vidal sur Sud Radio.

Une enquête demandée. Les parents du jeune homme ont porté plainte mercredi à pour non-assistance à personne en danger, ciblant plus particulièrement l'école, selon la source proche du dossier. En deuxième année à CentraleSupélec, ce jeune homme a d'abord consommé de l'alcool avec des camarades avant une grande fête à l'intérieur de l'école dont il a été refoulé. Frédérique Vidal a annoncé avoir demandé une enquête à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et a ordonné l'interdiction de la consommation d'alcool sur le campus de CentraleSupélec.